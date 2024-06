Stiri pe aceeasi tema

- Grupul energetic controlat de statul ungar MVM a informat miercuri ca va prelua o participatie de 5% la zacamantul de gaze Shah Deniz din Azerbaidjan, unul dintre cele mai mari din lume, transmite Reuters. Aceasta achiziție va rezolva una dintre problemele istorice ale Ungariei, care nu are propriile…

- Cosmin Ghița, CEO Nuclearelectrica, a declarat ca „proiectul SMR de la Doicești este unul dintre cele mai avansate din lume”, iar proiectele pentru reactoare nucleare mici sunt intr-un „apetit investițional”. Directorul Nuclearelectrica a acordat un interviu pentru site-ul financialintelligence.ro…

- instructorii francezi despre trimiterea carora in Ucraina discuta in prezent Kievul si Parisul, informeaza AFP, potrivit Agerpres. „Niciun instructor ce se va ocupa de formarea de militari ucraineni nu este imun” in fata loviturilor (ruse), a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.…

- Fortele ruse ar putea sa loveasca instructorii francezi despre trimiterea carora in Ucraina discuta in prezent Kievul si Parisul, informeaza AFP, potrivit Agerpres. „Niciun instructor ce se va ocupa de formarea de militari ucraineni nu este imun” in fata loviturilor (ruse), a declarat purtatorul de…

- Potrivit HCL 36 2023, persoanele cu domiciliul stabil pe raza Municipiului Constanta de cel putin 1 an, diagnosticati cu depresie, in baza unei scrisori medicale eliberate de catre un medic specialist si cu venitul net pe membru de familie sau persoana singura sub 5.000 de lei, pot beneficia de vouchere…

- Franța a propus luni un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU privind opțiuni pentru o eventuala monitorizare de catre ONU a unei incetari a focului in Fașia Gaza și propuneri pentru a ajuta Autoritatea Palestiniana sa iși asume responsabilitațile, scrie Rador Radio Romania. "Este…

- Este cea mai mare centrala electrica din lume, de cinci ori mai mare decat Parisul. Se poate vedea din spațiu. Produce destula electricitate pentru a alimenta toata populația Elveției. Proiectul care a transformat intinderi mari din deșertul de sare din vestul Indiei intr-una dintre cele mai importante…