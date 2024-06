Stiri pe aceeasi tema

- Octavia Geamanu are trei procese cu Antena 1, dupa ce in urma cu doi ani a fost scoasa de pe post, fara sa fie anunțata, iar un an mai tarziu a fost concediata. Prezentatoarea spune ca nu renunța la vreunul dintre procese, e increzatoare și ca le va caștiga. In anul 2022, Octavia Geamanu a fost inlocuita…

- Charles Leclerc inca se bucura, fara indoiala, de mult așteptata și emoționanta victorie de saptamana trecuta in Marele Premiu de la Monaco. Dar, in timp ce pilotul de la Ferrari și-a petrecut in mod meritat ultimele 10 zile cufundandu-se in glorie, spectacolul trebuie sa continue, iar echipele de Formula…

- A 8-a cursa a sezonului 2024 de Formula 1 a avut loc la Monaco, cea mai prestigioasa cursa a anului. Pentru prima data in cei 74 de ani de existența ai Formulei 1, un pilot monegasc a reușit sa caștige aceasta cursa. Charles Leclerc a obținut cea mai grozava victorie din cariera, cu o cursa condusa…

- Formula 1 a venit in fața telespectatorilor cu momente de senzație, privite cu enztuiasm de telespectatori. Antena 1 a fost lider de audiența cu Marele Premiu de la Monaco. Iata cele mai noi informații despre cea mai urmarita cursa!

- Inaintea Marelui Premiu de Formula 1 de la Monaco, Mercedes-AMG a prezentat oficial un nou concept. Acesta este botezat AMG PureSpeed și anunța primul model din noua serie de modele exclusiviste Mercedes-Benz Mythos. Conceptul va fi transformat mai tarziu in model de serie și va fi disponibil in 250…

- Shakira (47 de ani) a obținut o mare victorie intr-o a doua investigație cu privire la acuzațiile de evaziune fiscala. Artista de origine columbiana, care deține o avere de 300 de milioane de dolari, a fost acuzata ca datoreaza Spaniei 7,2 milioane de dolari in impozite pe veniturile sale din 2018,…

- Programul „Strazi deschise” se extinde in weeknd in sectorul 1 al Capitalei, pe strada Alexandru Constantinescu, cu activitați sportive, spectacole de magie și muzica live, iar Calea Victoriei redevine spațiul adecvat pentru plimbarile in aer liber.

- Tanarul fotbalist Endrick, in varsta de doar 17 ani, a reușit sa straluceasca din nou in tricoul naționalei Braziliei, de aceasta data intr-un meci amical de mare anvergura impotriva Spaniei, scorul final fiind un echilibrat 3-3. Jucatorul a reușit sa egaleze in minutul 50 al partidei. Dupa ce a demonstrat…