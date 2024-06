”Nu simt nimic”, un documentar despre manipulare prin Internet

Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Accenture Companiile din retail, bunuri de consum și turism ar putea caștiga clienți și obține venituri folosind inteligența artificiala generativa pentru a imbunatați intregul proces de cumparare. Majoritatea consumatorilor (72%) se simt copleșiți de prea multe opțiuni in momentul in care trebuie…

- Un eveniment de promovare a inteligentei artificale (AI) a fost demarat miercuri in orasul Shenzhen, provincia Guangdong. Acesta are drept scop prezentarea audiovizuala a celor mai recente rezultate ale dezvoltarii AI din China. Evenimentul se organizeaza sub egida China Media Group (CMG), Administratiei…

- La finalul anului 2023, 3 din 4 conexiuni de internet fix erau doar prin fibra optica, cu 13% mai mult fața de anul precedent, astfel incat conexiunile Gigabit au depașit 2 milioane. Mai mult, nivelul de 80% din gospodarii conectate la internet fix a fost depasit, arata raportul de date statistice realizat…

- Vineri, 19.04.2024, CNAIR a transmis la ANAP documentațiile de atribuire pentru lansarea procedurilor de achiziție publica a doua contracte de concesiune, avand ca obiect: Concesiune de servicii in scopul utilarii/dotarii, operarii si intreținerii spațiilor pentru servicii existente pe Autostrada A2,…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Alianța Dreapta Unita (ADU), formata din USR, PMP și FD, și-a depus lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie. La eveniment, Catalin Drula, președintele USR, a acuzat PSD și PNL ca batjocoresc democrația și exercita o putere corupta și abuziva.…

- Vineri, 29.03.2024, dupa finalizarea procesului de evaluare a ofertelor, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului pentru proiectarea și execuția lucrarilor de deviere a traseului situate intre km 10+009 – km 12+000 și km 21+406 – km 24+890, aferente autostrazii Brașov-Targu…

- Ford Otosan Romania, unul dintre cei mai mari producatori de vehicule din țara noastra, a semnat o facilitate de credit sindicalizat in valoarea totala de 435 de milioane de euro, pentru extinderea investițiilor in curs, in zona de utilaje, instalații și inginerie ale fabricii de la Craiova. Finanțarea…

- Acțiunile țarilor occidentale in Ucraina sunt dictate de dorința de a impiedica Rusia sa fie o mare putere, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, intr-un interviu acordat directorului general al TASS, Andrei Kondrasov, pentru filmul documentar "Belgrad" transmis pe postul de televiziune…