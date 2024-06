Stiri pe aceeasi tema

- Linia albastra de metrou din Stockholm va funcționa in regim limitat, probabil pentru citeva zile, din cauza faptului ca s-a constatat ca roțile vagoanelor de pe aceasta linie prezentau același tip de deteriorare. Soluția pe linia albastra, una dintre cele trei linii de metrou din capitala Suediei,…

- Continua lucrarile pentru noul sens giratoriu ce va fi amenajat in Constanta.Este vorba despre sensul giratoriu de pe strada Eliberarii. Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru SC Confort Urban prin Tomis General Contractor SA, pentru o investitie in municipiu. Amintim ca, potrivit…

- Incepute in 2017, lucrarile la noua magistrala feroviara din vestul Romaniei au acumulat intarzieri. Un raport al CFR arata cum au avansat lucrarile pe cei 141 de kilometri și cand ar putea fi finalizate.

- In ultimele saptamani, lucrarile au avansat spectaculos la tronsoanele 1 și 4 ale viitorului drum expres Craiova - Pitești, adica exact capetele acestui drum foarte important pentru infrastructura din țara noastra.

- Anunt de interes pentru constanteni Din cauza lucrarilor de asfaltare desfasurate astazi in Tomis Plus, la intersectia strazilor Krakovia si Napoli, autobuzele CT BUS nu mai intra in cartier, au transmis reprezentantii CT BUS. Linia 3 intoarce la sensul giratoriu de la Drumul National. Traseul va reveni…

- In imagine se vede cum primarul Alin Ioan Moldoveanu asista la lucrarile de asfaltare de pe o strada din Campina și a parcat mașina de lux la doar cațiva metri de un utilaj.Conform declarațiilor de avere, media veniturilor sale lunare ca primar este de 16.900 de lei.

- Lucrarile la statia de metrou Piata Unirii 2, accesul C, iesirea spre Hanul lui Manuc, se vor prelungi pana pe 10 mai, din cauza conditiilor meteo nefavorabile din ultima perioada, a anuntat Metrorex.

- DRDP Timișoara a anunțat ca pe șantierul centurii Timișoara-Sud, unul din cele mai importante lucrari de infrastructura din capitala Banatului, se lucreaza cat e ziua de lunga. Conform contractului, lucrarile trebuie sa fie gata in aceasta vara