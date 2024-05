Stiri pe aceeasi tema

- Brian McCardie a muritBrian McCardie a caștigat faima și aprecierea criticilor pentru interpretarea sa memorabila in "Line Of Duty", unde l-a adus la viața pe temutul șef al mafiei John Thomas "Tommy" Hunter. Rolul sau in acest serial de succes al BBC l-a consacrat ca unul dintre cei mai talentați actori…

- O cunoscuta prezentatoare TV din Romania traiește in teroare! Este amenințata cu moartea de fostul iubitCristina Cioran a facut dezvaluiri șocante. Fosta prezentatoare TV spune ca traiește in teroare de cand s-a desparțit de tatal fetiței ei. Chiar daca a cerut recent un ordin de protecție impotriva…

- Christina Applegate, cunoscuta pentru rolul din "Familia Bundy", a facut noi dezvaluiri despre lupta grea pe care o duce impotriva sclerozei multiple. Drama ei a emoționat o generație intreaga, care o admira de ani de zile.

- Fotbalistul argentinian Angel Di Maria (36 de ani) a fost tinta unor amenintari cu moartea in Argentina. Potrivit site-ului Infobae, un mesaj a fost trimis, luni dupa-amiaza, dintr-o masina care trecea prin fata casei jucatorului din apropiere de Rosario, unde acesta locuieste atunci cand este convocat…

- Pamela Salem, cunoscuta pentru rolul secretarei lui James Bond, Miss Moneypenny, din filmul „Never Say Never Again”, s-a stins din viața. Actrita britanica, care a avut un rol si in filmul „The Great Train Robbery” din 1978, alaturi de Sean Connery, avea 80 de ani potrivit Big Finish Productions, scrie…

- Actrița Magdalena Chihaia a fost victima bullying-ului, dupa controversatul rol, Sora Magdalena, interpretat la iUmor (Antena 1). A primit chiar și o amenințare cu moartea. Dar, și in calitate de iubita a lui Dinu Maxer, ea a fost bombardata cu mesaje dureroase: ”Mulți oameni rai!”, ne-a declarat Magdalena…