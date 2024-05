Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a prezentat un grafic conform caruia in 2023 suma alocata pentru subventia gigacaloriei este dubla fata de 2020. „Acest grafic prezinta sumele anuale alocate pentru subvenția gigacaloriei in 12 ultimii ani. Principala problema a sistemului de termoficare a fost subfinanțarea, iar acest lucru s-a reflectat in avariile tot mai dese. In acest mandat, am platit sume mult mai mari pentru subveționarea sistemului de termoficare, iar acest lucru a permis Companiei Termoenergetica sa deruleze investiții in modernizarea conductelor”, a aratat primarul pe Facebook.…