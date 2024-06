Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Ungariei si Elvetiei, care are loc sambata, la Koln, in Grupa A a Campionatului European de fotbal - EURO 2024 din Germania:Ungaria: 1. Peter Gulacsi - 2. Adam Lang, 6. Willi Orban, 4. Attila Szalai - 5. Attila Fiola, 8. Adam Nagy, 13.

- Aversiunea conducerii exclusiv UDMR a Primariei Carei pentru sarbatorile romanilor atinge cote din ce in ce mai alarmante pe fondul lipsei totale de implicare a Guvernului Ciolacu fața de abuzurile la adresa romanilor din județul Satu Mare. Conducerea exclusiv UDMR a Primariei Carei are o placere sadica…

- Romania va deveni un jucator deosebit de influent pe piața energetica. Prin semnarea unui Acord intre Azerbaidjan, Georgia, Romania și Ungaria, se va da startul proiectului „Green Energy Corridor”. Acest proiect va integra capacitațile energetice regionale și va furniza electricitate la prețuri competitive…

- Cu trei luni inaintea inceperii Jocurilor Olimpice de la Paris, Romania iși pune toate speranțele in canotaj, disciplina care in acest weekend a cucerit nu mai puțin de opt medalii la Campionatele Europene de la Szeged, clasandu-se pe locul doi la general in competiția desfașurata in Ungaria. In acest…

- Romania a cucerit in premiera o medalie de aur in proba masculina de dublu vasle la Campionatele Europene de canotaj, duminica, la Szeged (Ungaria), prin Andrei-Sebastian Cornea si Marian Enache, potrivit World Rowing.Romanii au fost cronometrati cu timpul de 06 min 44 sec 55/100, fiind urmati la distanta…

- Romania a cucerit medaliile de aur in proba feminina de dublu vasle, categorie usoara, prin Gianina van Groningen si Ionela Cozmiuc, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged (Ungaria).Romancele au fost cronometrate in 07 min 29 sec 63/100, fiind urmate de grecoaicele Dimitra Eleni Kontou…

- Echipajul de patru rame feminin al Romaniei, alcatuit din Madalina Beres, Maria Lehaci, Magdalena Rusu si Amalia Beres, a castigat medaliile de argint, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged (Ungaria).