- Italia - Albania este al doilea meci al grupei B de la EURO 2024. Squadra Azzurra este mare favorita și incearca sa-și apere titlul cucerit in 2021, dupa o finala de vis cu Anglia, chiar pe Wembley. Partida incepe la 22:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe PRO TV. Selecționata lui Luciano Spaletti…

- Echipa naționala a Serbiei participa pentru prima oara la turneul final al Campionatelor Europene de cand a devenit națiune independenta. Este, de asemenea, și singura „naționala” la care joaca doi frați: Sergej Milinkovic-Savic și Vanja Milinkovic-Savic. Serbia va juca la Euro 2024 in Grupa C, alaturi…

- Program Campionatul European de Fotbal 2024! Pe 14 iunie, de maine intr-o luna va incepe mult așteptatul Campionat European de Fotbal . Unul din marile evenimente sportive ale anului de pe continent (alaturi de Jocurile Olimpice de vara de la Paris ), evenimentul UEFA organizat de Germania va ține pana…

- FC Voluntari și U Cluj se infrunta, de la ora 21:30, in ultima etapa a play-out-ului din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Prima Sport 5, Orange Sport 3 și Digi Sport 2. Patru victorii, sapte remize si sapte infrangeri este palmaresul inregistrat de ilfoveni in campionatul…

- Borussia Dortmund - Atletico Madrid se infrunta de la ora 22:00, in returul sferturilor UEFA Champions League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Orange Sport 3, Prima Sport 2 și Digi Sport 2. In tur, Atletico s-a impus pe teren propriu, scor 2-1. ...

- Poli Iași și FCU Craiova se intalnesc luni, de la 17:30, in etapa #3 din play-out-ul Superligii. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al etapei #3 din play-out Poli Iași - FCU Craiova, live de la 17:30 Pentru statistici, click…

- AS Roma și Lazio, rivalele din același oraș, se intalnesc astazi intr-un nou episod ce se anunța spectaculos din Derby della Capitale. Partida va incepe la 19:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Orange Sport 2, Prima Sport 2 și Digi Sport 4. Derby-ul conteaza pentru etapa #31 din Serie A și va…

- U Cluj și FC Hermannstadt se infrunta astazi, de la ora 21:00, in sferturile de finala din Cupa Romaniei Betano. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Tot ce trebuie sa știi despre sferturile de finala din Cupa RomanieiCaștigatoarea acestui sfert de finala…