Scena șocanță. Novak Djokovici s-a prăbușit, lovit în cap cu o sticlă, la turneul de la Roma - VIDEO In timp ce sarbul semna autografe, pe culoarul dintre tribune, sarbul a fost lovit in cap de o sticla și s-a prabușit, ținandu-se cu mainile de cap. Imediat dupa incident, forțele de ordine și cei din echipa sa l-au escortat la vestiare. Intr-una dintre filmari se observa ca a fost vorba de un simplu accident, unui spectator de la nivel superior alunecandu-i sticla de apa din rucsac, potrivit The Tennis Letter. The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident. The bottle slipped from a fan's backpack. Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍????

Sursa articol si foto: realitatea.net

