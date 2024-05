Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Republican din Florida l-a desemnat pe Barron Trump, un liceean de numai 18 ani, pentru a fi unul dintre delegatii chemati sa-l nominalizeze oficial, in iulie, pe tatal sau, Donald Trump, drept candidat la alegerile prezidentiale americane din noiembrie, relateaza AFP.

- Partidul Republican din Florida l-a desemnat pe Barron Trump, un licean de numai 18 ani, pentru a fi unul dintre delegatii chemati sa-l nominalizeze oficial, in iulie, pe tatal sau, Donald Trump, drept candidat la alegerile prezidentiale americane din noiembrie, relateaza AFP. Prezenta sa pe o lista…

- Barron Trump, 18 ani, cel mai mic copil al fostului președinte american Donald Trump, a fost ales miercuri de Partidul Republican din Florida ca unul dintre delegații generali ai statului la Convenția Naționala Republicana, transmite The Guardian.Președintele republicanilor din Florida, Evan Power,…

- Fostul lider american Donald Trump va avea acces la rapoarte secrete ale serviciilor secrete americane de informații daca Partidul Republican il va desemna in aceasta vara drept candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie. Despre aceasta a relatat ziarul Politico. {{681715}}Furnizarea candidaților…

- Premierul guvernului Ungariei, Viktor Orban, și-a anunțat o vizita neașteptata in SUA, in absența unei invitații formale de la Casa Alba, o premiera pentru un șef de guvern al unei țari NATO. Orban merge in vizita la aliatul sau, fostul președinte Donald Trump, la reședința din Florida, relateaza The…

- Premierul conservator ungar Viktor Orban se va intalni vineri in Florida cu fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, fata de care si-a manifestat din nou sprijinul pentru scrutinul prezidential din noiembrie, relateaza luni agentia Reuters. The post INTALNIRE Viktor Orban se intalnește vineri…

- Susținatorii lui Donald Trump au creat și distribuit imagini false generate de inteligența artificiala (AI) ale alegatorilor de culoare pentru a incuraja afro-americanii sa voteze cu Partidul Republican. BBC Panorama a descoperit zeci de deepfakes care ii infațișeaza pe oamenii de culoare ca susținand…

- Fostul președinte american, Donald Trump, intenționeaza sa-l primeasca saptamina viitoare pe premierul ungar Viktor Orban la complexul sau Mar-a-Lago din Florida. Se așteapta ca intilnirea sa aiba loc pe 8 martie. Ambasada Ungariei la Washington, sediul de campanie al lui Trump și Departamentul de Stat…