Horoscop Cristina Demetrescu final de mai 2024. Scorpionul are de recuperat bani. In ultima parte din luna mai se deschid oportunitați pentru unele zodii. Horoscopul prezentat de Cristina Demetrescu arata ca Scorpionul nu are niciun motiv pentru care sa se planga. Acești nativi au de recuperat bani. De asemenea, iși pot cere drepturile fara griji și au oportunitați mari de care trebuie sa profite. Vine o perioada buna pentru ei. „Scorpionul este in elementul lui. Jupiter este pe a 8-a casa zodiacala, are de recuperat bani, are de cerut drepturi, are de incasat, are de profitat, deci se va descurca…