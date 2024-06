Horoscop Cristina Demetrescu iunie 2024. Taurul va fi nervos Horoscop Cristina Demetrescu iunie 2024. Taurul va fi nervos. Astrologul Cristina Demetrescu anunța ce se intampla cu doua zodii in luna iunie. Horoscopul pentru urmatoarele zile arata greșeli mari, dar și stari nervoase pentru anumiți nativi, conform astrologului. Astfel, Berbecii pot lua amenzi, sau pot sa bifeze niște cheltuieli neprevazute. Acești nativi trebuie sa ramana vigilenți in aceasta perioada. „Daca vorbim despre erori, atenție, Berbecul sa nu plateasca vreo amenda, dupa care sa se supere acuma fiecare. Daca vorbim despre graba, este posibil ca saptamana sa vina cu niște cheltuieli… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

