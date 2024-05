Cum să faci pastrama de oaie la tigaie. Secretul pentru o carne fragedă Cum sa faci pastrama de oaie la tigaie. Secretul pentru o carne frageda. Pastrama de oaie nu trebuie preparata neaparat la cuptor. Și la tigaie poate avea un gust deosebit. Pentru a face pastrama de oaie la tigaie ai de respectat anumiți pași cat se poate de simpli. De asemenea, nu uita sa bifezi toate ingredientele necesare. La final te vei bucura de un preparat fraged, suculent, dar și cat se poate de aromat, care poate fi savurat alaturi de cei dragi. Lista cu ingrediente necesare e urmatoarea: Cum sa faci pastrama de oaie la tigaie. Secretul pentru o carne frageda 1 kg pastrama de oaie 4 linguri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

