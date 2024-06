Cum se face mâncarea de castraveți murați și carne. Rețeta oltenească Cum se face mancarea de castraveți murați și carne. Rețeta olteneasca. Castraveții murați sunt delicioși, insa trebuie preparați cu mare grija pentru a avea gustul mult dorit. Nu e complicat sa faci muraturi daca cunoști anumite reguli de baza. Iar daca te intrebi cum se mureaza castraveții, iata rețeta olteneasca pe care trebuie sa o incerci și tu. Vei avea nevoie de mai multe ingrediente pentru a obține un gust autentic. Printre acestea se numara și carnea: 1 kg castraveți murați carne de pui sau porc o cana de supa sau apa 6-7 linguri ulei 2 cepe 1 conserva roșii cuburi 1 lingurița de zahar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cat timp se mureaza castraveții de vara. Cea mai simpla rețeta pentru muraturi. Unele gospodine se pregatesc deja sa mureze castraveții. Castraveții se numara printre legumele preferate ale romanilor de murat. Rețeta nu este una foarte complicata. Totuși in cat timp se mureaza castraveții de vara…

- Celebrul Chef Ștefan Popescu este fan declarat al lui Ed Sheeran. Pentru ca va fi in public la concertul de pe Arena Naționala din data de 24 august, Chef nu putea sa nu marcheze prezența lui Ed Sheeran in Romania fara a-i crea o rețeta personalizata. Cu atat mai mult cu cat celebrul artist a declarat…

- Cum sa faci pastrama de oaie la tigaie. Secretul pentru o carne frageda. Pastrama de oaie nu trebuie preparata neaparat la cuptor. Și la tigaie poate avea un gust deosebit. Pentru a face pastrama de oaie la tigaie ai de respectat anumiți pași cat se poate de simpli. De asemenea, nu uita sa bifezi toate…

- Valentin Ceausescu a avut o aparitie rara, la premiera documentarului despre Ilie Nastase, „Nasty”. Iata cum arata acum Valentin Ceausescu, la 76 de ani. Fiul dictatorilor Nicolae si Elena Ceausescu a fost mereu apropiat de Ilie Nastase. Valentin Ceausescu a mers acum sa isi sustina prietenul, la premiera…

- Rețeta de post a bunicii. Cum sa faci mancare din prune uscate. O rețeta de post care cu ani in urma era des intalnita este cea pentru mancarea din prune uscate. Deși pentru mulți prunele uscate pot parea o gustare, adevarul este ca ele pot fi integrate intr-o rețeta și pot aduce un rezultat uimitor.…

- Spanacul inabusit poate fi o garnitura perfecta la oua ochiuri, friganele, friptura, dar si o umplutura de placinte si clatite, a notat in lucrarea sa, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”, regretatul gastronom Radu Anton Roman, relateaza Click.ro .Spanacul este o sursa importanta de vitamine și…

- Una dintre cele mai consumate mancaruri tradiționale de la noi este tochitura cu organe. O mancare in care se adauga organe de pasare ori animal pentru un gust cu adevarat delicios. Mai jos iți prezentam ce rețete de organe poți incerca și tu acasa.Daca iți place sa consumi rinichi de porc, ficat de…

- Deserturile cu mere sunt printre cele mai des preparate dintre deserturile cu fructe, pentru ca merele sunt mereu la indemana oricui. In plus, ofera gust delicios și aroma placuta indiferent de tipul desertului in care sunt incluse. Cele mai populare dintre acestea sunt placintele cu mere, ștrudelele…