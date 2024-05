Stiri pe aceeasi tema

- Maimuțe urlatoare, o specie deja amenințata, au cazut moarte din copaci in padurile tropicale din sud-estul Mexicului in ultimele saptamini, din cauza secetei grave și a valurilor de caldura sufocanta. In statul Tabasco, unde se estimeaza ca in aceasta saptamina temperaturile vor depași 45 de grade…

- Comparativ cu semestrul precedent, apararea aeriana ucraineana a interceptat mult mai puține rachete rusești, doar 46% dintre rachete fiind doborate in ultimele șase luni, informeaza Wall Street Journal.

- Israelul s-a pregatit joi pentru posibilitatea unor represalii dupa presupusa ucidere a unor generali iranieni la Damasc in aceasta saptamana, afirmand ca va raspunde cu fermitate și semnaland ca și-a inasprit pregatirea militara.

- Xu Yao, fost director la Yoozoo Games, a fost condamnat la moarte pentru otravirea lui Lin Qi, fondatorul companiei. Xu l-a otravit pe Lin Qi in decembrie 2020 din cauza unor dezacorduri legate de conducerea companiei. Lin Qi a murit 10 zile mai tarziu, iar Xu a fost arestat. Xu, in varsta de 43…

- Pe cateva terenuri agricole din Timiș ar fi aparut, in ultima perioada, mai multe cadavre de animale salbatice. Autoritațile au facut controale, iar doi operatori economici care au impraștiat substanțe pentru combaterea rozatoarelor s-au ales cu amenzi in valoare de 135.000 de lei și cu dispoziții de…

- Soțul Mioarei ar fi murit in condiții suspecte. A plecat la munca in strainatate, cu gandul sa asigure un trai mai bun familiei, dar ar fi fost gasit decedat in hainele de munca. Femeia crede ca, de fapt, s-ar fi intamplat ceva imediat dupa ce a ajuns in strainatate.