Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz cutremurator. A platit frumusețea cu prețul vieții. O tanara influencerița a murit la doar 30 de ani, dupa ce a apelat la ajutorul medicului estetician pentru o operație de liposucție.

- Creierul adultilor de varsta mijlocie se schimba foarte mult si aceste schimbari ar putea fi cheia pentru intelegerea dementei, spun specialistii, care accentueaza nevoia unor interventii inainte de varsta batranetii. Creierul nostru se schimba mai rapid in diferite momente ale vietii, ca si cum…

- Locuințele pe care sunt montate sisteme fotovoltaice de catre firme fara autorizație ANRE sunt supuse unui risc ridicat de incendiu, nefiind cunoscute și respectate toate normele de siguranța de instalare a panourilor solare, avertizeaza reprezentanții companiei Kilowat. Riscul de incendiu crește direct…

- Aproximativ 730.000 de ferme din Romania sunt afaceri de familie, reprezentand mai mult de 90% din totalul de peste 800.000 de ferme, a afirmat Nicu Vasile, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR). „De cand am venit in cadrul acestor asociatii profesionale, ma refer…

- Bianca Dragușanu a decis sa faca cateva schimbari majore inca din primele zile din 2024, cea mai importanta fiind cea de la nivelul feței. Blondina a purtat cagula, iar de curand a renunțat la ea și a postat primele imagini.

- Fiecare felinar reprezinta potențialele noastre și ne ofera o perspectiva asupra evenimentelor care vor influența viața noastra in anul care a inceput. Prin alegerea unui felinar din cele șase disponibile, psihologii considera ca ne deschidem catre semnificații și ințelesuri ascunse, care ne ajuta sa…

- Taximetriștii clujeni sunt extrem de revoltați pe Poliția Locala care nu le ofera viza anuala din cauza stickerelor care semnalalizeaza posibilitatea plații cu cardul. Mai exact, in fiecare an, Poliția Locala Cluj verifica estetic fiecare auto taxi, iar in funcție de verificare, se recomanda sau nu…