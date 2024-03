Creierul adultilor de varsta mijlocie se schimba foarte mult si aceste schimbari ar putea fi cheia pentru intelegerea dementei, spun specialistii, care accentueaza nevoia unor interventii inainte de varsta batranetii.

Creierul nostru se schimba mai rapid in diferite momente ale vietii, ca si cum ceasul vietii ar ticai mai repede decat de obicei. Copilaria, adolescenta si batranetea foarte inaintata sunt exemple bune in acest sens. Insa, in cea mai mare parte a vietii adulte, acelasi ceas pare sa ticaie destul de regulat. O tura in jurul Soarelui, un an mai in varsta.

Cu toate acestea,…