Guvernul oferă tichete de muncă în loc de bani unei anumite categorii de angajați Guvernul intenționeaza sa contracareze munca nedeclarata prin intermediul tichetelor de munca, oferindu-le in loc de remunerație in bani pentru un anumit segment de angajați. Aceste tichete, in valoare de 15 lei fiecare, vor fi disponibile pentru achiziționare online, prin Poșta Romana sau de la agențiile județene pentru ocuparea forței de munca. Masura vizeaza in special categorii precum menajerele, gradinarii sau culegatorii de fructe și legume, avand ca scop eliminarea muncii nedeclarate din aceste domenii. Din suma totala a tichetului de 15 lei, trei lei sunt dedicați contribuțiilor la sanatate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

