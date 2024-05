Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri legea Ciuca – Ciolacu care dezincrimineaza evaziunea fiscala sub un milion de euro daca prejudiciul este platit. Judecatorii CCR au respins sesizarea partidelor de opoziție. Potrivit legii, vor constitui infractiuni de evaziune fiscala si se vor pedepsi cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi […] The post E oficial! Cum pot scapa evazioniștii de pedeapsa cu inchisoarea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .