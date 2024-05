Cinci dintre sportivii de la CSM Ploiesti au fost premiati, de reprezentatii Colosseum Tournament, in cadrul unui eveniment pe care acestia l-au organizat in centrul Ploiestiului, pentru promovarea galei ce va avea loc- la finalul saptamanii viitoare- in Sala Sporturilor Olimpia! Briana Paun (inot), Codrut Dinu (baschet), Eduard Nitu (patinaj viteza), Rares Arsenie (judo) si Denis Stefan (handbal), cel din urma reprezentat de mama si, totodata, antrenoarea lui, Ramona Stefan au urcat pe scena amplasata in zona pietonala a orasului si au primit cupe din partea organizatorilor si aplauze din partea…