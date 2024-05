Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (A.J.O.F.M.) Maramureș invita angajatorii și persoanele in cautarea unui loc de munca la o noua ediție a Bursei Generale a Locurilor de Munca. Data:vineri, 17 mai 2024 Ora:ora 09.00 Locație:Centrul de Instruire și Marketing al Camerei de Comerț și Industrie…

- Peste 1.180 de persoane, dintre care aproape jumatate sunt femei, si-au gasit un loc de munca, in primele trei luni ale anului 2024, anunța AJOFM Bistrița-Nasaud. In primele trei luni ale anului 2024, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM…

- 727 persoane angajate prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj in primele trei luni ale anului 2024 Ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Salaj in primele trei luni ale anului…

- In perioada 01.03.2024 – 31.03.2024, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Brasov au fost incadrate in munca 1.078 persoane, dintre care 432 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 337 persoane au peste 45 de ani,…

- Ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Salaj in prima luna a anul 2024 au fost incadrate in munca 257 persoane. Din totalul persoanelor ocupate in luna ianuarie, 146 au varsta peste 45 de ani, 22 persoane…

- Rata somajului in luna ianuarie, in judet, a fost de 2,32% N. Dumitrescu Potrivit datelor oficiale, rata șomajului inregistrata in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Prahova a fost, in prima luna a anului 2024, de 2,32 %, un pic mai mare decat aceea inregistrata in…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau ofera oportunitați valoroase de formare profesionala prin Centrul de Formare Profesionala propriu, adresate persoanelor care pot fi inregistrate in evidența agenției, conform prevederilor articolului 66 din Legea 76/2002, actualizata. Cursurile…