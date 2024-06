Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bihor a decis, in ultima zi a lunii mai, sa inceteze procesul penal fața de Victor Micula, acuzat de uzurpare de calitați oficiale, și fața de un agent de la Poliția Oradea, Ovidiu Iovian Vaida, trimis in judecata pentru complicitate la aceasta infracțiune.

- Curtea de Apel Oradea a luat decizia de a-i micșora lui Victor Micula pedeapsa la 1 an si 3 luni de inchisoare. Pedepasa a fost dispusa de Judecatorie in dosarul in care milionarul este acuzat ca a tras cu o arma de asalt de pe un pod din Oradea. Totodata, Curtea de Apel Oradea a […] The post Victor…

- Un avion tip Boeing 737-300 aparținand companiei TransAir Senegal a fost implicat, miercuri, intr-un grav incident pe aeroportul Aeroportul International Blaise Diagne din Dakar. Aparatul de zbor a depașit pista la decolare, iar accidentul s-a soldat cu 11 raniți. Potrivit site-ului de specialitate…

- Evenimentele recente din Slanic, județul Prahova, au generat o serie de controverse și tensiuni intre autoritați, in contextul prabușirii unei porțiuni din strada 23 August și evacuarii celor 42 de locuitori afectați. Cauza acestei tragedii a fost identificata, iar concluziile specialiștilor au generat…

- Ministerul rus al Apararii a confirmat prabușirea unui bombardier cu rachete cu raza lunga de acțiune Tu-22M3 pe teritoriul regiunii Stavropol. Incidentul a avut loc dupa finalizarea unei misiuni de lupta, in timp ce se intorcea pe aerodrom. Cauza preliminara a accidentului a fost identificata ca fiind…

- Un polițist din Ploiești este acuzat de viol, dupa ce ar fi chemat la domiciliul sau o tanara pentru a-i oferi detalii legatae de o plangere depusa chiar de presupusa victima. Acum, s-a declanșat o ancheta interna, iar Parchetul face cercetari. Un polițist din Ploiești este acuzat de viol! Victima sa…

- IPJ Cluj a venit cu informații despre evenimentul de astazi de la Campia Turzii, unde la un operator economic de pe strada Laminoriștilor, 14 persoane au fost consultate de medici, dupa ce au acuzat stari de rau, amețeli, greața etc. „La data de 25 martie a.c., in jurul orei 13.00, Poliția municipiului…