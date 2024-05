Nae, campionul Greciei!

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu a caștigat al doilea sau titlu de campion al Greciei cu PAOK Salonic, iar antrenorul in varsta de 55 de ani a povestit cat de intensa a fost aventura echipei sale din acest sezon.

