O noua saptamana de proteste anunțata de subordonații premierului Ciolacu, cu toate ca acesta a spus ca va discuta cu oamenii care au ieșit in strada. Și angajații Parlamentului au anunțat ca sunt gata sa iși intrerupa activitatea. Angajații din aparatul guvernului incep o noua saptamana de proteste, in timp ce premierul anunța ca se […] The post Subordonații lui Ciolacu, in strada, din nou. Și angajații din Parlament amenința cu proteste appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .