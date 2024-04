Iohannis și-a prelungit vizita oficială în Coreea de Sud cu încă o zi Președintele Klaus Iohannis și-a prelungit vizita oficiala in Coreea de Sud cu inca o zi, conform jurnaliștilor care citeaza Președenția coreeana. Avionul de lux cu care calatorește a revenit, miercuri, in capitala Coreei de Sud, dupa vizita de la Busan. Mai exact, comunicatul de la Cotroceni privind vizita lui Iohannis in Coreea de Sud face […] The post Iohannis și-a prelungit vizita oficiala in Coreea de Sud cu inca o zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

