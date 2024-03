Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a mers sambata seara, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, la slujba de Inviere care a avut loc la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu Sursa articolului: Presedintele Klaus Iohannis, impreuna cu sotia sa, la slujba de Inviere care a avut loc la Biserica Romano-Catolica…

- Presedintele Klaus Iohannis a mers sambata seara, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, la slujba de Inviere care are loc la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu, el transmitandu-le crestinilor care sarbatoresc Pastele Catolic sarbatori fericite, in liniste, in pace, cu familia si cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a mers sambata seara, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, la slujba de Inviere care are loc la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, el transmitandu-le crestinilor care sarbatoresc Pastele catolic sarbatori fericite, in liniste in pace, cu familia si cu prietenii.…

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit impreuna cu sotia sa, sambata seara, la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde are loc slujba de Inviere.Inainte de a intra in lacasul de cult seful statului a transmis un scurt mesaj crestinilor catolici, care serbeaza duminica Pastele: ”In aceasta…

- Marcel Ciolacu l-a ironizat, marți, pe Mircea Geoana, dupa ce acesta a spus luni seara ca lideri ai PSD, inclusiv Ciolacu, ar fi mers la el „in birou” sa ii propuna sa candideze independent la Președinție, susținut de PSD. „Dupa ce i-am cerut lui domnul Mircea Geoana, am plecat si am sunat-o pe doamna…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, pentru data de 21 februarie, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Se va discuta, intre altele, despre situatia de securitate de la Marea Neagra si programul de inzestrare a Armatei. Ședinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii va avea loc miercuri,…

- Primarul liberal al orașului Cisnadie, județul Sibiu a ales un mod inedit de a protesta impotriva celor de la USR. Primarul Gheorghe Huja vine cu caști la ședințele de consiliu local: ”Voi sta la ședințe numai cu caștile pe urechi cat vorbesc cei de la USR, sa nu ma mai supar”. Primarul vine la ședințe…

- Directorul aeroportului din Sibiu, Marius Girdea, a fost implicat, miercuri, intr-un accident mortal in localitatea Draganu din judetul Arges. Directorul aeroportului din Sibiu ar fi cel care a provocat accidentul in urma caruia un barbat si-a pierdut viata. Marius Girdea, sotia lui, precum si o alta…