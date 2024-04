Președintele Klaus Iohannis cere noi recruți in Armata, in timp ce este in discuție un proiect de lege privind stagiul militar voluntar, care urmeaza sa ajunga in Parlament pentru dezbateri in regim de urgența. „Apararea cetatenilor nostri este una dintre obligatiile fundamentale ale statului roman. Nu poate fi insa garantata siguranta oamenilor, in lipsa unei […] The post Iohannis cere noi recruți pentru Armata. Exercitiu de mobilizare in Braila si Galati appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .