- Actualul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a anunțat oficial duminica intrarea sa in cursa pentru alegerile de la Primaria Generala a Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal. De asemenea, fiul sau, Vlad Popescu Piedone, va candida la Primaria Sectorului 5. Piedone va candida…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a afirmat sambata ca ”elimina taxa pe soare pentru prosumatori”, cu referire la un proiect de OUG promovat vineri. Aceasta taxa nu exista insa, iar proiectul de OUG elimina doar posibilitatea aplicarii pe viitor a unei asemenea taxe. Astfel, acest demers este doar…

- Nikki Haley se retrage miercuri oficial din cursa alegerilor interne din interiorul Partidului Republican, dupa ce a suferit o infrangere majora marți in mai multe state. Consecința este ca fostul președinte Donald Trump va fi candidatul pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, cand probabil se…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, pentru data de 21 februarie, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Se va discuta, intre altele, despre situatia de securitate de la Marea Neagra si programul de inzestrare a Armatei. Ședinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii va avea loc miercuri,…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care l-a numit in funcția de consilier prezidențial pentru politica externa pe George Bologan. Aceasta l-a inlocuit pe Bogdan Aurescu care a demisionat din funcția de consilier prezidențial pentru a depune juramantul in calitate de judecator la Curtea…

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care a intrat in alegerile primare republicane ca fiind cea mai mare amenintare pentru Donald Trump in calea nominalizarii pentru alegerile prezidentiale din luna noiembrie, a anuntat inainte cu doua zile de scrutinul din New Hampshire, ca pune capat cursei sale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupa functii de specialitate in cadrul instantelor judecatoresti, al Parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice. Astfel, grefierii si…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede ca incalcarea interdictiei de a adauga pe drapelul Romaniei alte inscriptii si simboluri in afara celor aprobate prin lege se va sanctiona cu amenda de la 10.000 la 20.000 de lei. Actul normativ modifica articolul 20 din Legea nr. 75/1994…