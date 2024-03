Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Tayyip Erdogan i-a spus duminica premierului olandez Mark Rutte ca Ankara va susține un candidat la șefia NATO pe baza așteptarilor și nevoilor sale, a declarat președinția turca, citata de Reuters.

- Turcia organizeaza duminica, 31 martie, alegeri municipale in 81 de provincii, Partidul AK (AKP) al presedintelui Recep Tayyip Erdogan urmarind sa recastige orasele pe care le-a pierdut in 2019, inclusiv metropola tarii, Istanbul, si capitala Ankara, relateaza Reuters. Recent, Erdogan a anunțat ca se…

- Patru oameni au murit si alti cel puțin opt au fost raniti duminica in Ungaria, dupa ce un vehicul care participa la un raliu a iesit de pe traseu si a intrat in spectatori, au anuntat autoritatile. Accidentul s-a produs intre orasele Labatlan si Bajot din regiunea Komarom Esztergom (nord). Reuters…

- The US ambassador to Turkey said he anticipates that President Tayyip Erdogan will give a final sign-off on Sweden’s NATO membership within days, triggering rapid steps toward US Congress endorsing a sale of F-16 fighter jets to Ankara, according to Reuters. In an interview on Thursday, Ambassador Jeff…

- Presedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. este criticat pe retelele sociale pentru ca a folosit un elicopter prezidential pentru a participa la un concert al trupei rock britanice Coldplay intr-o provincie aflata la nord de capitala Manila, relateaza Reuters. Peste 40.000 de spectatori s-au indreptat…

- Grecia trebuie sa-si pregateasca fortele armate pentru o posibila ”instabilitate” dupa incheierea ultimului mandat al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat duminica ministrul grec al Apararii, Nikos Dendias. „Ce se va intampla cu Turcia dupa plecarea lui Erdogan? Nu o stim. Turcia nu este…