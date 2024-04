Turcia a decis sa sprijine candidatura prim-ministrului olandez in exercitiu, Mark Rutte, la functia de secretar general al NATO, a transmis luni agentia olandeza de presa ANP, citand diplomati de la NATO, potrivit Reuters. Turcia era unul din cele patru state membre ale Aliantei care nu isi anuntasera inca sprijinul pentru Rutte ca succesor al […] The post Lovitura sub centura: Erdogan alege sa-l susțina pe Mark Rutte pentru șefia NATO. Ce șanse mai are Iohannis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .