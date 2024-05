Activitatile culturale ale Muzeului de Arta Populara Constanta, cu ocazia Zilelor Constantei

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul manifestarilor derulate la Muzeul de Arta Populara Constanta, cu prilejul "Zilelor Constantei" , vineri, 17 mai a.c. vor avea loc doua ateliere de pictura pe sticla, de la ora 10.00 si de la ora 13.00, destinate atat copiilor, cat si adultilor. Participantii vor lucra avand ca model o icoana…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" din Constanta va participa la evenimentele organizate de Primaria Municipiului Constanta cu ocazia Zilelor Constantei. Astfel, iubitorii de muzica clasica vor avea parte in zilele de 18 si 19 mai ,orele 20.00, la sala de spectacole a Teatrului National…

- Prichindeii de la Gradinita "Mugurel" din Constanta, Gradinita cu Program Prelungit "Ion Creanga" din Medgidia", Gradinita cu Program Prelungit "Rita Gargarita" din Agigea, Gradinita cu Program Prelungit nr. 44 din Constanta si Gradinita cu Program Prelungit "Veseliei" din Navadori au participat astazi…

- In perioada 3 5 aprilie, la Muzeul de Arta Populara se organizeaza ateliere de pedagogie muzeala cu tematica "Papusi din fire colorate" destinate copiilor din ciclul primar. In perioada 3 5 aprilie, la Muzeul de Arta Populara se organizeaza ateliere de pedagogie muzeala cu tematica "Papusi din fire…

- Multa concentrare a fost la atelierul de pictura pe sticla a icoanei "Buna Vestire", organizat astazi la Muzeul de Arta Populara Constanta, spun organizatorii. Participantii, atat copii cat si adulti, au realizat fiecare o icoana, avand ca inspiratie doua piese ce se afla in patrimoniul muzeului, provenite…

- In data de 23 martie 2024, ora 10.30, la Muzeul de Arta Populara Constanta se va organiza un atelier de pedagogie muzeala destinat adultilor. In data de 23 martie 2024, ora 10.30, la Muzeul de Arta Populara Constanta se va organiza un atelier de pedagogie muzeala destinat adultilor. Potrivit Muzeului…

- Micutii elevi de la Scoala Gimanziala nr. 28 "Dan Barbilian" au participat la un atelier de pedagogie muzeala cu tematica "Martisorul" ce a avut loc la Muzeul de Arta Populara Constanta. Elevi de la Scoala Gimanziala nr. 28 "Dan Barbilian" au participat la un atelier de pedagogie muzeala cu tematica…

- In zilele de 6 și 7 martie 2024, in incinta Muzeului de Științele Naturii, va avea loc lecția de muzeu „Insecte la Cabaret”, organizata cu ocazia sarbatoririi anuale a celor doua zile mondiale ale zonelor umede (pe 2 februarie) și ale faunei și florei salbatice (in data de 3 martie). Lecția de muzeu…