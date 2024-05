Stiri pe aceeasi tema

- Nutriția este un factor cheie pentru o viața indelungata și fara probleme de sanatate. Cei mai longevivi oameni de pe Pamant consuma o anumita supa, care conține ingrediente accesibile oricarui om. Supa uimitoare consuma de cei mai longevivi oameni din lume In ziua de astazi, mulți sunt in cautarea…

- Adevarul despre ciorba! Motivul pentru care nu poți trai doar cu acest preparat a fost devoalat de nutriționistul Mihaela Bilic. Detalii pe care nu le știai! Mihaela Bilic a dezvaluit de ce banala ciorba nu este un preparat complet. Sigur, nimeni nu contesta beneficiile generale, dar și gustul tradițional…

- Medicul nutriționist Mihaela Bilic, despre branza vegetala. Specialista spune ca obiceiul de a inlocui produsul derivat din lactate cu alternativa vegetala este o greșeala. Are in compoziția sa 10 ingrediente, dintre care sorbatatul de potasiu este cel mai periculos. E orice, numai sanatos nu, a concluzionat…

- Romanii sunt mari consumatori de mazare, mai ales ca din aceasta leguma se pot prepara diverse mancaruri delicioase și hranitoare. De regula, mazarea se planteaza primavara, imediat dupa dezgheț. Recolta de mazare se ingrijește relativ ușor, insa trebuie sa țineți cont la ce distanța se planteaza aceasta…

- ata cateva dintre verdețurile de primavara pe care nu ar trebui sa le ratezi:SpanaculRenumit pentru conținutul sau bogat in fier, spanacul este și o sursa excelenta de vitamine A, C, E, K, și a unor minerale precum magneziul și manganul. Consumul de spanac poate ajuta la imbunatațirea sanatații ochilor,…

- Cu toate ca este cea mai consumata leguma din Statele Unite, cartoful este adesea considerat nesanatos din pricina conținutului ridicat de carbohidrați și a prezenței sale in industria fast-food, relateaza Health.

- Fructele și legumele sunt importante in dieta noastra, insa in ultimii ani au aparut numeroase controverse legate de conținutul de zahar la fructelor. Sunt voci care susțin ca fructele sunt bogate in zahar și nu ar trebui consumate in cantitați prea mari, dar exista și mari susținatori ai fructelor,…

- Deși multe persoane evita sa consume paine atunci cand vor sa slabeasca, medicul nutriționist Mihaela Bilic spune ca acest aliment nu este unul daunator dietei. Nutriționista menționeaza totuși ca painea ar trebui consumata in cantitați limitate, fara a o combina cu alte feluri de fainoase. „Painea…