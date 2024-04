Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis spune ca nu intentioneaza sa isi retraga candidatura pentru functia de secretar general al NATO si nici sa negocieze o alta functie la nivel european. Chiar daca unii oficiali straini și-au anuntat sustinerea pentru premierul olandez Mark Rutte pentru aceasta pozitie, Iohannis…

- El a mai precizat ca a vazut ca alti oficiali straini au anuntat sustinerea pentru premierul olandez Mark Rutte, pentru aceasta pozitie, insa considera in continuare ca sansele sale sunt rezonabil.

- NATO se afla in plin proces de dezbatere si cautare a consensului cu privire la numele urmatorului secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, dar pozitia Washingtonului este aceea ca il sustine pe deplin pentru aceasta functie pe actualul premier olandez Mark Rutte, a declarat, marti, la Bruxelles,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a transmis duminica premierului olandez Mark Rutte ca Ankara va sustine un candidat pentru postul de nou sef al NATO in functie de asteptarile si nevoile sale, a anuntat presedintia turca, citata de Reuters. Intr-o convorbire telefonica, Erdogan i-a spus premierului…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o intalnire bilaterala cu premierul olandez Mark Rutte, la Bruxelles, unde are loc Consiliul European. Iohannis și Rutte sunt contracandidați la funcția de secretar general al NATO. Anunțul privind intalnirea bilaterala Iohannis-Rutte a fost facut vineri de Administrația…

- Candidatura premierului olandez Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO este susținuta, potrivit Reuters, de 20 dintre cele 31 de state membre, dintre care nu lipsesc marile puteri SUA, Marea Britanie, Franța și Germania. Marți, președintele Romaniei Klaus Iohannis a anunțat ca il contracandideaza…

- The European Union‘s new Anti-Money Laundering Authority (AMLA) will be based in Frankfurt, Germany, the Belgian Presidency of the EU said on Thursday, in a move the bloc hopes will advance its fight against illicit finance, according to Reuters. Previously lacking any pan-EU authority to control dirty…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European și susține ca „este o sansa reala pentru Romania”, iar șeful statului ar putea prelua aceasta funcție in luna mai. Intrebat, joi, de jurnaliști, daca Iohannis are vreo șansa…