Stiri pe aceeasi tema

- Ești pasionata de gradinarit? Playtech Știri iți explica in materialul de astazi ce este gradina „lasagna”, in ce consta aceasta tehnica de plantare, ce beneficii aduce și cum trebuie sa o pui in aplicare. Ce este gradina „lasagna” și ce beneficii aduce noul trend de plantare a florilor Primavara este…

- Cu toate ca poate parea neobișnuit, consumul de ceai de usturoi poate aduce o serie de beneficii surprinzatoare pentru sanatate. Puțini sunt conștienți de puterea acestui lichid aromatic, dar cercetarile recente arata ca acest obicei poate aduce numeroase avantaje pentru organism.

- Teodora Stoica și tatal ei, Mihai Stoica, au luat o decizie importanta in viața lor. Cei doi au decis sa țina post prelungit de 72 de ore. Iata ce beneficii aduce aceasta abținere de la alimente!

- Cum poți atrage banii spre tine - Cuvintele care ii pot aduce din belșugBanii sunt o parte importanta a vieții. Pe cat de greu se caștiga, pe atat de repede se consuma, mai ales in ritmul in care viața iși urmeaza cursul. Potrivit specialiștilor, exista cuvinte care pot atrage banii in viața ta.…

- Discursul lui Putin, la doi ani de la inceputul razboiului, pe langa amenințarile clasice la adresa Occidentului, a avut și elemente care vizeaza poporului rus și care tradeaza probleme importante cu care se confrunta Rusia, susține profesorul Valentin Naumescu

- Cardul European pentru Dizabilitate: Cum se emite, ce beneficii aduce și in ce țari este valabil Cardul European pentru Dizabilitate: Cum se emite, ce beneficii aduce și in ce țari este valabil Cardul european pentru dizabilitate poate fi emis la cerere și le ofera persoanelor intrari gratuite sau subvenționate…

- Simona Bucura-Oprescu: Cum se emite Cardul European pentru Dizabilitate și ce beneficii aduce Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, prin Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați (ANPDPD), emite la cerere Cardul European pentru Dizabilitate. In acest an au…