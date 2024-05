Stiri pe aceeasi tema

- Ilustrație: Marian Avramescu Consiliul Superior de Aparare a Țarii (CSAT) va trebui sa-i aprobe președintelui Klaus Werner Iohannis decontarea probabil a ultimei facturi sau a uneia dintre cele mai importante pentru candidatura sa la o funcție importanta in Alianța Atlanticului de Nord (NATO) sau macar…

- Ilustrație: Marian Avramescu Președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, s-a deplasat in Statele Unite ale Americii (SUA), pentru a fi premiat, acum, in prag de pensie, petru cei aproape douazeci de ani de concediu la Palatul Cotroceni. Pentru a onora prezența șefului statului roman in State, americanii…

- Deputatul Alin Prunean il acuza pe primarul municipiului Zalau, Ionel Ciunt, ca i-a furat cortul de campanie, ba chiar a depus și o plangere penala pe numele lui. Cei doi sunt contracandidați la Primaria din Zalau. Alin Prunean este din partea REPER, in timp ce Ionel Ciunt este susținut de PSD. Dupa…

- Ilustrație: Marian Avramescu Primul meditator al țarii, președintele Klaus Werner Iohannis, și-a depus cererea de pensionare ca profesor, deblocand dupa aproape treizeci de ani un post de profesor la catedra de Fizica. Practic, Klaus Iohannis a deblocat postul de profesor in ritmul discursului sau,…

- Fostul presedinte interimar PSD Cluj, Liviu Alexa, ziarist la origine, a renunțat la calitatea de membru de partid, el spunand ca nu poate vota o lista comuna PSD-PNL la europarlamentare pe care se regasesc „tradatori” din PSD, „farisei” ca Rareș Bogdan și un „comunist” precum Emil Boc. „Am decis azi…

- Autoritatile sanitare din Fasia Gaza au afirmat, joi, ca un atac israelian asupra unor persoane care asteptau ajutor umanitar in apropierea orasului Gaza a provocat moartea a 104 palestinieni si ranirea altor 280, in timp ce un spital din Gaza a anuntat ca a primit 10 cadavre si zeci de pacienti raniti,…

- Leo Grozavu, antrenorul lui Politehnica Iași, a lansat un atac dur joi, intr-o conferința de presa, la adresa arbitrajelor din Superliga. Politehnica Iași - Rapid, din etapa a 27-a a Superligii, se joaca sambata, de la 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport 1, DigiSport 1 și PrimaSport…

- Ilustrație: Marian Avramescu Membrii Partidului Național Liberal (PNL) se intorc din nou pentru sfaturi la eminența cenușie plecata in vacanța, Klaus Werner Iohannis. Șeful statului a venit iarași cu sfaturi utile pentru el, transmise președintelui PNL, Nicolae Ionel Ciuca. Surse din Palatul Cotroceni…