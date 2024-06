Stiri pe aceeasi tema

- Pana la finalul saptamanii, la Pitești are loc o manifestare unica in peisajul teatral romanesc. Este vorba despre Festivalul Internațional al Teatrului de Studio, avand ca particularitate faptul ca actorii joaca foarte aproape de public. Deja primul spectacol a uimit audiența, este unul inovator, ce…

- Festivalul Internațional de Teatru in Strada (PISTF) – ediția a doua – a debutat marți, 28 mai, la Pitești cu o reprezentație spectaculoasa de dans vertical – „LoveBar” – susținuta pe fațada Teatrului „Alexandru Davila” de artiștii venețieni ai companiei „Il Posto”, care au atras atenția prin talentul…

- Marți, 28 mai, incepe Festivalul Internațional al Teatrului de Studio de la Pitești. Manifestarea este organizata de Teatrul „Alexandru Davila” in perioada 28 mai – 2 iunie. A XXVII – a ediție are ca tema Dramaturgia Diasporei Romanești. Șase spectacole și trei conferințe vor fi susținute de dramaturgi…

- Evenimente culturale in Argeș in Perioada 24 – 31 mai 2024 Consiliul Județean Argeș va invita sa participați la o serie de evenimente organizate de instituțiile de cultura subordonate. Iata programul complet al activitaților cultural-artistice: Vineri, 24 Mai Ora 19:00 – Dragoste și Progres – Teatrul…

- In acest weekend (24-26 mai) se desfașoara, la Pitești și Babana, Festivalul Internațional de Literatura in Strada – FILSTREET, ediția a II-a, eveniment organizat de Primaria Municipiului Pitești in colaborare cu „Editura Rocart” și coordonat de editorul, scriitorul și psihologul Calin Vlasie. Vor fi…

- Teatrele care se respecta organizeaza festivaluri de specialitate in careprezinta atat propriile producții, cat și pe cele ale altor teatre invitate.In aceasta a doua parte a stagiunii 2023-2024, Teatrul „Alexandru Davila”Pitești, instituție publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Județean…

- Polițiștii anunța reținerea a patru banuiți de contrabanda, furturi și spalare de bani, cu prejudicii evaluate preliminar la peste 5.000.000 lei in Uniunea Europeana, in perioada 2017-2023, noteaza Noi.md. Aceștia ar fi operat in state, precum: Franța, Germania, Italia, Belgia, Danemarca, Suedia, Elveția…

- Conferințele recital de la Filarmonica Pitești continua in luna martie cu actorul Constantin Cotimanis, cel care a fost și manager al Teatrului „Alexandru Davila”. Evenimentul va avea loc pe 29 martie, de la ora 19, cu titlul „Poezia Muzicii”. Coordonatorul și moderatorul proiectului este pianistul…