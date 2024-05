Stiri pe aceeasi tema

- Romania va ceda Ucrainei un sistem Patriot doar daca va primi ceva in schimb, astfel incat capacitatea de aparare a Romaniei sa nu scada. Acest punct de vedere a fost reiterat, in ziua de 22 mai 2024, de președintele Klaus Iohannis. Șeful statului, aflat in județul Brașov, a fost intrebat de jurnaliști…

- Președintele Romaniei, șeful Senatului, șeful Guvernului și ministrul Apararii au opinii divergente cu privire la cererea formulata de Statele Unite ca Romania sa cedeze Ucrainei unul dintre sistemele sale antiaeriene Patriot, iar decizia Romaniei ar trebui luata intr-o ședința CSAT pe care Klaus Iohannis…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, dupa ședința de Guvern desfașurata la Brașov, ca a avut o discuție cu președintele Klaus Iohannis despre posibilitatea ca Romania sa cedeze Ucrainei un sistem de aparare Patriot și ca decizia se va lua intr-o ședința CSAT. El nu a vrut sa-și spuna opinia și…

- Președintele american a avut chef de glume in timp ce il primea pe Klaus Iohannis in Biroul Oval. La inceputul discuției cu oficialul roman, Biden a afirmat ca a pledat pentru aderarea Romaniei la NATO cand era senator „acum 180 de ani”. Biden a remarcat ca trupele romane și americane s-au luptat și…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Washington, ca Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, potrivit Agerpres. ”Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel, in ultimele…

- Ucraina pregateste acorduri de cooperare in domeniul securitatii cu alte sapte tari, inclusiv cu Statele Unite, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski in discursul sau catre natiune de miercuri seara."Pregatim sapte noi documente de securitate pentru tara noastra, acorduri bilaterale de securitate,…

- MApN urmeaza sa asigure combustibilul pentru Armata NATO care va tranzita Romania pentru a ajunge in Ucraina, unde lipsa muniției se vede tot mai mult. De asemenea, 50 de militari ucraineni vor fi instruiți in Romania. Finlanda, țara membra NATO din 2023, a cerut acordul Romaniei sa tranziteze Romania…

- Premierul francez, Gabriel Attal, a aratat, miercuri, la Haga, sprijinul Parisului pentru candidatura omologului sau olandez, Mark Rutte, la conducerea NATO, sustinuta deja de mai multe state membre. „Evident, sprijinim candidatura lui Mark Rutte pentru NATO, avand in vedere experienta sa, capacitatea…