Momente hilare in timpul unui meci de fotbal din Pennsylvania. Un raton a patruns pe teren chiar in mijlocul partidei si a alergat cateva minute exact ca un jucator. Animalul a fost fugarit cateva minute de angajati si prins, in cele din urma, cu un cos de gunoi. Articolul Surpriza in timpul unui meci de fotbal din SUA. Un raton a aparut pe teren in mijlocul partidei, iar angajatii l-au fugarit cu un cos de gunoi apare prima data in Money.ro .