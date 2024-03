Stiri pe aceeasi tema

- Clubul spaniol Real Madrid a trimis o scrisoare Federatiei Franceze de Fotbal (FFF) pentru a o avertiza ca niciunul dintre jucatorii sai nu va fi autorizat sa participe la Jocurile Olimpice de la Paris, din aceasta vara, informeaza L'Equipe. Decizia madrilenilor este valabila pentru intregul lot…

- Mama lui Denis Alibec a facut dezvaluiri dureroase despre fiul sau. Emilia Stroe a spus ca Denis Alibec a fost la un pas sa se lase de fotbal in 2006. Denis Alibeca fost in 2006 la grupele de juniori de la Steaua. Experienta a fost una nereusita, iar actualul atacant al nationalei Romaniei a vrut […]…

- Ethan Mbappe, fratele mai mic al capitanului echipei naționale a Franței, Kylian Mbappe, va semna la randul sau in aceasta vara cu Real Madrid. Conform presei iberice, atat familia lui Kylian Mbappe, cat si internationalul francez ar fi solicitat, in cadrul negocierilor cu madrilenii, ca actualul lider…

- Ibrahima Konate, fundașul francez de la Liverpool, exclude varianta ca echipa lui sa il aduca pe Kylian Mbappe la vara. Colegul lui Mbappe de la naționala Franței admite, fara sa numeasca echipa, ca atacantul lui PSG va ajunge la Real Madrid. Kylian i-a anunțat pe parizieni ca nu mai continua din vara,…

- Adrian Mititelu a fost implicat intr-un scandal imens. Patronul de la FCU Craiova a avut un conflict cu unul dintre apropiații clubului. Totul s-a intamplat chiar in fața biroului lui Mititelu. Acesta i-a reproșat unui barbat ca i-a jignit fiul, pe rețelele de socializare, iar aceasta conversație a…

- PSG – Brest 3-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Kylian Mbappe a fost titular in meciul din optimile Cupei Frantei si a avut nevoie de 34 de minute pentru a marca. Starul lui PSG PSG si Brest s-au intalnit in Cupa Frantei la doar cateva zile distanta de la duelul din campionat. Pe 28 […] The post PSG…

