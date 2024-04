Stiri pe aceeasi tema

- Antonia are, din nou, stari proaste și nu se simte bine nici fizic, dar nici psihic. Episoadele de bulimie au aparut și, in urma incalcarii repetate a regulamentului Mireasa, a ajuns in cursa de eliminare.

- Ela, fosta concurenta din sezonul 4 Mireasa, și-a ingrijorat susținatorii dupa ce soțul ei a facut un anunț neașteptat. Petrica Nemeș a dat vestea ca partenera lui a ajuns de urgența la spital in urma cu mai bine de o saptamana. Iata ce mesaj a transmis tanara.

- Giulia este una dintre fostele concurente de la Mireasa sezonul 7. Nu a fost in competiție de la inceput, iar pentru scurt timp a fost intr-o cunoaștere cu Roberto, apoi a format un cuplu cu Zian. Dupa ce au decis ca nu se potrivesc, ea și-a aratat interesul pentru Antonia.

- De curand, dupa ce a anunțat ca ea și Sergiu nu mai formeaza un cuplu, Madi de la Mireasa a facut public un videoclip emoționant despre singuratate. Ce mesaj a transmis fosta concurenta pentru domnișoarele și doamnele care ii urmaresc activitatea din mediul online.

- In ediția din data de 1 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, Dediș și Andrada au așteptat rezultatul cursei de eliminare in care s-au aflat. In urma voturilor, tanara a fost cea care a fost nevoita sa paraseasca casa "Mireasa". Ei bine, nu dupa foarte mult de la plecare, Andrada a facut o postare…

- In gala de vineri, 1 martie 2024, Andrada a fost eliminata din sezonul 9 Mireasa. La scurt timp de la ieșirea din competiție, tanara a publicat un mesaj neașteptate pe rețelele sociale. Iata despre ce este vorba.

- Claudia Florescu de la Insula Iubirii a ridicat semne de intrebare in randul urmaritorilor sai de pe rețelele sociale, in urma cu puțin timp, dupa ce a postat o fotografie alaturi de ispita Vlad Ghermanescu? Iata ce se intampla intre ce doi și ce mesaj i-a transmis fosta concurenta barbatului!

- Cristian este unul dintre concurenții care au decis sa iși incerce norocul la Mireasa, in sezonul 9. Tanarul spune ca iși dorește sa iși gaseasca pe cineva și ca a avut o singura relație serioasa, care a durat un an și ca nu se simte neaparat pregatit pentru casatorie.