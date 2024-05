„Dacă arde Gaza, arde și Berlinul!”. Atac cu cocktailuri Molotov asupra primăriei din cartierul Tiergarten Primaria din cartierul berlinez Tiergarten, centrul capitalei Germaniei, a fost atacata, in noapte de miercuri spre joi, 8 mai, cu cocktailuri Molotov. De asemenea, presupușii activiștii propalestiniei au mazgalit pereții cladirii sloganuri anti-Israel, relateaza BZ și Bild.Geamurile au fost sparte sparte pereții sunt plini de funingine, iar 3 incaperi sunt parțial distruse, a explicat viceprimarul Carsten Spallek (52 de ani, CDU).Atacul a avut loc in jurul orei 1.45. Un martor a auzit mai intai zgomot de sticla spartpa, apoi a vazut flacari intr-o camera de la parterul aripii laterale a imobilului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

