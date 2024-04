Mark Twain a glumit odata: „Varsta este un caz de minte peste materie. Daca nu te deranjeaza, nu conteaza.” Cand vine vorba de Martin Scorsese, varsta cu siguranța nu face diferența. Dupa ce a obținut 10 nominalizari la Oscar pentru epicul istoric al crimei de anul trecut „Killers of the Flower Moon”, regizorul in varsta de 81 de ani și-a conceput urmatoarele proiecte. Sursele spun ca planuiește sa filmeze doua filme spate in spate: primul despre Isus, al doilea un film biografic Frank Sinatra. Proiectul „Life of Jesus” Regizorul caștigator al Oscarului, care a contribuit la inaugurarea noului…