Stiri pe aceeasi tema

- Unde poate fi vazut filmul despre „Invierea lui Hristos”Pentru cei care doresc sa se afunde in atmosfera solemna a Saptamanii Mari și sa retraiasca povestea lui Iisus Hristos, Pro TV vine in intampinarea lor cu difuzarea acestui film remarcabil.Prima parte a seriei, care reda viața și suferințele lui…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfinției Sale Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, joi, 25 aprilie de la ora 10.00, la Biserica cu hramul Sf. "Apostoli Petru si Pavel" din Ludus, unde slujesc parintele protopop Lucian Voșloban și parintele paroh Constantin Savu, a avut loc Festivalul-concurs "Vestitorii bucuriei…

- Concursul Național Catehetic in Protopopiatul Darabani In ziua de 22 aprilie, la sediul Protopopiatului Darabani a avut loc etapa locala a Concursului Național Catehetic „Hristos – Cuvantul care vindeca”. Anul acesta in Protopopiatul Darabani s-au inscris un numar de 4 parohii, dintre care 3 au reușit…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, in contextul Anului omagial al pastorației și ingrijirii bolnavilor și al Anului comemorativ al Sfinților doctori fara de arginți, copii și tineri din parohia Blaj „Sfanta-Maria”, alaturi de tineri de la Liceul Tehnologic „Ștefan…

- Sambata, 30 martie 2024, zi in care Biserica Ortodoxa face pomenirea de peste an a Sfantului Cuvios Ioan Scararul, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Manastirea Lupșa, protopopiatul Campeni, vatra monahala aflata sub obladuirea parintelui arhimandrit Melhisedec…

- Crestinii romano-catolici si protestanti din toata lumea sunt astazi in prima zi de Paste – cu 5 saptamani inaintea ortodocsilor, greco catolicilor si neo-protestantilor. La miezul noptii, la Vatican, Papa Francisc a prezidat Vigilia Pascala la basilica Sfantul Petru – slujba speciala care celebreaza…

- Miercuri, 20 martie 2024, in prima saptamana a Postului Sfintelor Paști, zi in care Biserica noastra face pomenirea Sfinților Cuvioși Mucenici din Manastirea Sfantul Sava cel Sfințit, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul credincioșilor din orașul…

- Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Alba Iuliei, Departamentul de tineret și Biroul de cateheza- Structura de tineret pentru județul Mureș, invita mureșenii la un Atelier de confecționat marțișoare intitulat "Din suflet pentru viața". Evenimentul va avea loc joi, 15 februarie 2024 de la ora 17.30 la Biserica…