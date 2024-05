Stiri pe aceeasi tema

- Clusterul TEC - Technology Enabled Construction- va invita in perioada 29-30 mai la noul centru de conferințe al UTCB, la cea mai importanta conferința internaționala organizata in Romania privind inovarea și digitalizarea in construcții, INNOCONSTRUCT.

- 20.05.2024 COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Sectorul comunicatiilor electronice, intre factorii cheie ai dezvoltarii politicii industriale Sectorul comunicatiilor electronice are rol strategic pentru Romania si este intre factorii cheie ai dezvoltarii politicii industriale, a afirmat premierul…

- Perspectivele economice pentru Romania sunt promițatoare, țara noastra urmand sa devina cea mai mare piața din UE pentru licitațiile publice in urmatorii patru ani, aproximativ 160 de miliarde de euro aruncate in piața pentru investiții in infrastructura rutiera, feroviara, aeriana, rețele de apa și…

- O lista cu 166 de proiecte strategice in domeniul energiei a fost publicata, luni, de Comisia Europeana, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Sunt proiecte care indeplinesc condițiile Pactului verde european și care vor fi facute cu bani europeni, prin Mecanismul pentru interconectarea Europei.…

- MARE ATENȚIE! Transportul de praf saharian va continua și in weekend, iar ROMANIA va fi afectata din nou incepand de duminica The post MARE ATENȚIE! Transportul de praf saharian va continua și in weekend, iar ROMANIA va fi afectata din nou incepand de duminica first appeared on Partener TV .

- Economia romaneasca nu este in regres! Economia Romaniei nu a avut o crestere insemnata in trimestrul IV al anului trecut, dar nu a avut nici scadere si nu se afla in regres, a afirmat joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, care a participat la o conferinta cu privire la…

- „Pana nu ajungem ca, in Romania sa se castige suficient incat sa nu se mai plece – intr-un mod sustenabil ma refer – pana atunci inca discutam variante de dezvoltare. (…) Privind la nivel micro, de ce avem nevoie? Avem nevoie de niste companii, niste antreprenori care sa reuseasca sa aiba operatiuni…