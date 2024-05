Fondatorul companiei pledase vinovat anul trecut in fata justitiei americane si a primit o pedeapsa mult mai usoara decat cei trei ani de inchisoare ceruti de procuratura. Potrivit anchetei autoritatilor americane, Binance nu ar fi pus in aplicare masurile necesare pentru a impiedica efectuarea de tranzactii in beneficiul unor grupari precum Statul Islamic, Al-Qaida sau aripa armata a organizatiei palestiniene Hamas. Dupa ce a pledat vinovat, Zhao a demisionat din functia de director al Binance la sfarsitul anului trecut. La randul sau, Binance a fost de acord sa plateasca 4,3 miliarde de dolari…