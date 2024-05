Un avocat chemat la bara de apararea fostului presedintelui american Donald Trump, Robert Costello, l-a exasperat pe judecatorul Juan Merchan, care are reputatia unui om de obicei stoic, dupa ce a atacat in mod constant deciziile magistratului, iar procesul penal de la New York a cunoscut o zi agitata luni, din cauza atitudinii acestui martor al apararii, care l-a infuriat pe judecator, ramas pana atunci imperturbabil, relateaza AFP. Inculpatul nu a fost chemat la bara sa depuna marturie marti.