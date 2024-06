Tranzactionarea cu actiunile afectate a fost oprita, cum ar fi cele ale Barrick Gold si Nuscale Power, care inregistrasera si ele scaderi dramatice. Ulterior tranzactiile cu actiuni Barrick si Nuscale au fost reluate. NYSE a declarat intr-o actualizare de la ora 10:11 ET ca investigheaza o problema tehnica legata de benzile de limitare in sus si in jos, care sunt mecanisme de oprire a tranzactiilor cu actiuni, pentru volatilitate excesiva. Nu este clar exact cate actiuni sunt afectate de problema. Cauza defectiunii tehnice a fost neclara. Dupa ce NYSE a declarat ca se confrunta cu probleme, Consolidated…