Stiri pe aceeasi tema

- Romania este si va ramane un sustinator al aderarii Muntenegrului la Uniunea Europeana, a afirmat, luni, ministrul de Externe, Luminita Odobescu, in cadrul unei declaratii comune cu omologul sau muntenegrean, Filip Ivanovic, relateaza Agerpres.

- Informare de presa Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu va avea luni, 3 iunie 2024, consultari bilaterale cu ministrul afacerilor externe din Muntenegru, Filip Ivanovi , aflat in vizita ofigrave;ciala in Romania.Cu acest prilej, va fi semnat Planul de actiune privind cooperarea intre Ministerul…

- Romania si Ucraina discuta intens, la nivel politic, in toate domeniile, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, mentionand in acest sens negocierile in desfasurare in ceea ce priveste Parteneriatul Strategic, respectiv Acordul de securitate.

- Romania sustine eforturile de relansare a negocierilor de pace bazate pe solutia “celor doua state”, in acelasi timp cu cele privind eliberarea tuturor ostaticilor si sprijinul umanitar pentru populatia din Gaza aflata intr-o situatie dificila, a afirmat ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu,…

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a dat asigurari ca Romania va oferi sprijin in acest sens, inclusiv expertiza și experiența proprie Rep. Moldova in pregatirea cadrului de negociere, in timpul unei intrevederi la București cu omologul sau moldovean.

- Romania este principalul aliat si primul avocat al Republicii Moldova cand vine vorba de procesul de integrare europeana, a declarat vineri viceprim-ministrul si ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popsoi, la finalul unei intrevederi cu sefa diplomatiei romane, Luminita Odobescu,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Romania trebuie sa intensifice eforturile pentru a consolida rezerva de personal militar, pentru a revitaliza industria nationala de aparare si pentru a moderniza infrastructura de transport. „Apararea cetatenilor nostri este una dintre obligatiile…

- "In legatura cu alegerile prezidențiale din Rusia, nu este nevoie sa le comentez. Știm cu toții ca acestea nu au fost nici corecte, nici democratice, nici libere. Romania condamna organizarea alegerilor in teritoriile anexate ilegal din Ucraina, dar și din Republica Moldova, Transnistria, Georgia, Osetia…