Muncitori cu venituri de peste 12.000 de lei net la CEO

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) are nevoie de fonduri pentru a putea derula activitațile curente. Sunt necesare lichiditați pentru capitalul de lucru. In acest sens vor fi deschise mai multe linii de credit care vor fi accesate la nevoie. Disponibilul a fost estimat la aproape 200 de milioane de euro.…

- Angajații Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor beneficia și in acest an de carbune pentru incalzire. Astfel, sunt luate masuri la nivelul Complexului Energetic Oltenia pentru acordarea cotei de carbune. Compania energetica asigura an de an 10 tone de carbune la un preț preferențial angajaților care…

- AJOFM Gorj va organiza in data de 17 mai, incepand cu ora 10.00, in Targu Jiu, la parterul cladirii din Campusul Studentesc Debarcader al Universitatii „Constantin Brancusi”, din strada Tineretului numarul 1, Bursa generala a locurilor de munca. Pentru identificarea unui numar cat mai mare de locuri…

- O noua runda de negocieri are loc saptamana aceasta pentru Contractul Colectiv de Munca de la Complexul Energetic Oltenia(CEO). Sindicatele și administrația din cadrul companiei energetice se vor reuni luni la sediul Direcției Miniere, luni dimineața. Vor fi reluate negocierile pentru mai multe puncte…

- Nori de praf s-au ridicat marți, 2 martie, de la depozitele de zgura și cenușa ale termocentralelor Rovinari și Turceni, din județul Gorj, care aparțin de Complexul Energetic Oltenia (CEO). Garda de Mediu a amendat compania de stat.

- Decizie luata de administrația și sindicatele din Complexul Energetic Oltenia in situația in care sporurile vor fi incluse in salariul de baza. Se are in vedere introducerea tutoror sporurilor in salariul de baza, cu excepția sporului de vechime. Acest lucru va fi realziat insa dupa o serie de simulari…

- Unul dintre liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia cere introducerea de urgența a sporurilor in salariul de baza. Nelu Roșca, președintele Sindicatului Liber al Carierei Miniere Roșiuța, Motru, susține ca prioritara la negocierea Contractului Colectiv de Munca este includerea sporurilor…

- Presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin, a cerut joi atat conducerii PNL, cat si Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) sa investigheze managementul defectuos al conducerii PNL de la Poșta, companie in care aproape 60% din angajați ar fi platiți cu salariul minim. In replica, compania…