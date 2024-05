Liderii PSD și PNL se reunesc in ședința Coaliției, luni, de la ora 15:00, pentru a discuta despre cheltuielile bugetare și majorarea salariului minim. Intalnirea are loc in contextul in care liberalii nu sunt de acord cu aplicarea majorarii de la 1 iulie. „Cu salariul minim e o decizie luata pe data de 15 decembrie […] The post Majorarea salariului minim, marul discordiei in Coalitie. Ciolacu: Nu accept appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .